В России в 2027 году вырастет минимальное число уроков в 10-11-х классах
Минпросвещения увеличило минимальное количество уроков в 10-11-х классах до 2 312 часов, изменения вступят в силу с 1 сентября следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.
Министерство утвердило федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который планируют ввести в действие в 2027 году.
В документе отмечается, что количество занятий за два года на одного обучающегося должно составить не менее 2 312 и не более 2 516 часов (до 37 часов в неделю в каждом классе). До этого стандарт предусматривал не менее 2 170 часов занятий на одного обучающегося за 10-11-й классы.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал изменение программы обучения в старших классах, по его словам, ведомство поставило задачу «сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям».
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