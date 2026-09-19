В России в 2027 году вырастет минимальное число уроков в 10-11-х классах

Минпросвещения увеличило минимальное количество уроков в 10-11-х классах до 2 312 часов, изменения вступят в силу с 1 сентября следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

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Министерство утвердило федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который планируют ввести в действие в 2027 году.

В документе отмечается, что количество занятий за два года на одного обучающегося должно составить не менее 2 312 и не более 2 516 часов (до 37 часов в неделю в каждом классе). До этого стандарт предусматривал не менее 2 170 часов занятий на одного обучающегося за 10-11-й классы.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал изменение программы обучения в старших классах, по его словам, ведомство поставило задачу «сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбразованиеМинпросвет

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