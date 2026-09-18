Боня обжаловала отказ в иске к бывшей невесте Лепса

Поводом для разбирательства стал пост в соцсетях, в котором Киба заявила, что Боня «продавала свое тело женатым мужчинам за 3000 евро». Блогер потребовала публичного опровержения и выплаты компенсации. Однако сторона экс-невесты Лепса не признала требования, указав, что пост к тому моменту уже был удалён.

Позже Кузьминский районный суд Москвы отказал телеведущей в удовлетворении иска, а Киба публично высмеяла адвоката Бони.

Отмечается, что жалобу телеведущей приняли к производству.

Ранее в арбитражный суд Москвы поступил иск к телеведущей Елене Летучей из-за скандального выпуска «Нового Ревизорро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

