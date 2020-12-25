«Обнаглевший совок!» Понасенков оценил приговор историку-расчленителю Соколову
Публицист и режиссер Евгений Понасенков в эфире НСН назвал 12,5 лет колонии строгого режима для своего оппонента победой гражданского общества.
Санкт-Петербургский городской суд приговорил бывшего доцента СпбГУ историка Олега Соколова к 12,5 годам колонии строго режима. Его признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. В ходе заседаний Соколов неоднократно обвинял своего научного оппонента Евгения Понасенкова в том, что тот довел его до убийства.
«Омерзительно»: Историк Соколов накричал на судью, требуя обнародовать переписку с убитой аспиранткой
Публицист и режиссер Евгений Понасенков в эфире НСН оценил приговор своему оппоненту.
«Это не оппонент - это абсолютно обнаглевший совок, который всю жизнь делал гадости окружающим людям. Он еще до моего рождения был осужден в связи с гибелью человека. В 2008 году на него подавала заявление Екатерина Пржигодзкая, которая описывала ровно такую же ситуацию, как с Ещенко. После убийства аспирантки он пировал с дружками вечером. Когда он избавлялся от тела, ему было лень спускать его по лестнице, он выкинул части тела в окно! И после этого он вякал в суде, что у него вопросы к родителям, как они воспитали девушку», - заявил Понасенков.
Он назвал приговор Соколову победой адвокатов и гражданского общества.
«Наконец-то зверь в клетке. Я убежден, что было колоссальное закулисье, ему помогали, поэтому приговорили не к максимальным 15 годам. Но все равно не удалось его отмазать, это общая большая победа. А его обвинения в мой адрес - это ахинея подонка», - сказал публицист.
По данным следствия, 7 ноября прошлого года экс-доцент застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако злоумышленник сам упал в воду, после чего и раскрылись обстоятельства содеянного им преступления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- Голикова оценила ситуацию с лекарствами для онкобольных в России
- Оппозиция Армении перекрыла центральный проспект Еревана
- Медведев провёл совещание об итогах работы Роскосмоса в 2020 году
- Предновогоднее 31 декабря может стать официальным выходным в РФ в следующем году
- Лукашенко рассказал о террористах, ввозивших в страну «тонны оружия» из Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru