«Обнаглевший совок!» Понасенков оценил приговор историку-расчленителю Соколову

Публицист и режиссер Евгений Понасенков в эфире НСН оценил приговор своему оппоненту.



«Это не оппонент - это абсолютно обнаглевший совок, который всю жизнь делал гадости окружающим людям. Он еще до моего рождения был осужден в связи с гибелью человека. В 2008 году на него подавала заявление Екатерина Пржигодзкая, которая описывала ровно такую же ситуацию, как с Ещенко. После убийства аспирантки он пировал с дружками вечером. Когда он избавлялся от тела, ему было лень спускать его по лестнице, он выкинул части тела в окно! И после этого он вякал в суде, что у него вопросы к родителям, как они воспитали девушку», - заявил Понасенков.

Он назвал приговор Соколову победой адвокатов и гражданского общества.



«Наконец-то зверь в клетке. Я убежден, что было колоссальное закулисье, ему помогали, поэтому приговорили не к максимальным 15 годам. Но все равно не удалось его отмазать, это общая большая победа. А его обвинения в мой адрес - это ахинея подонка», - сказал публицист.



По данным следствия, 7 ноября прошлого года экс-доцент застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако злоумышленник сам упал в воду, после чего и раскрылись обстоятельства содеянного им преступления.

