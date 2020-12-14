Защита просит для историка Соколова 8 лет лишения свободы

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки и незаконном хранении оружия, просит назначить ему восемь лет лишения свободы.

В понедельник в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга начались прения сторон. Гособвинение просит для историка 15 лет колонии строгого режима.

Как сообщает РИА Новости, адвокат Сергей Лукьянов заявил, что с учётом смягчающих обстоятельств наказание историку не должно превышать восьми лет лишения свободы. По словам защитника, Соколов сотрудничал со следствием, кроме того, имели место повод для убийства и психотравмирующая ситуация.

По данным обвинения, Соколов в своей квартире в ночь на 8 ноября 2019 года выстрелил в Анастасию Ещенко из обреза. Потерпевшая скончалась от многочисленных травм. Соколов хранил тело Ещенко до 9 ноября, после расчленил его и выбросил останки. Обвиняемого обнаружили в реке Мойке в ночь на 10 ноября. При себе у Соколова был рюкзак, в котором находились женские руки.

