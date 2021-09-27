«Два года ада». Понасенков рассказал о «покровителях» историка-расчленителя Соколова
Оппонент Соколова объяснил «Радиоточке НСН», почему дело об убийстве аспирантки расследовалось так долго.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал отправку историка Олега Соколова в колонию победой общественности. На заседании 27 сентября судебная коллегия отказалась изменить приговор Соколову, который получил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко.
«С одной стороны, это большой успех в связи с закулисной, очень серьезной поддержкой этого скота со стороны влиятельных людей. Реконструкция – это штука достаточно прибыльная, там бюджетные средства и, соответственно, вы можете выстроить логическую цепочку и сделать собственные выводы. Если бы не было закулисной поддержки, то убийцу, которого выловили с двумя отрубленными чужими руками, расчленителя, который незаконно хранил оружие дома, не держали бы два года в прекрасных условиях за государственный счет, а давно бы уже посадили. Два года – это беспрецедентно долгий срок, настолько всё было очевидно и насколько тяжкое было совершено преступление. Мы, та сторона общественности, которая следила за процессом, выдержали очень серьезную битву. Были серьезные риски влияния на суд извне. В будущем, возможно, я назову конкретные имена. Очень печально, что пока еще пресса и общество не знает, какая тяжелейшая борьба с подонками, негодяями и коррупционерами была за кулисами этого процесса», - посетовал Понасенков.
По словам историка, все два года разбирательства в его адрес поступали угрозы.
«Была пресс-конференция еще в конце 2019 года, где я заявил, что мне поступают угрозы со стороны лиц, которые вынуждены поддерживать Соколова, иначе он заговорит против них. Тогда я заявил, что очень серьезно буду сражаться и сопротивляться. После этого угрозы прекратились. И, так скажем, некоторые лица потеряли свои места. Это неспроста. Отчасти я был услышан. Это были два года ада, потому что помимо угроз были преследования, вбросы, фейки. Я всё это выдержал», - заявил историк.
Понасенков отметил, что не намерен примиряться с осужденным за убийство оппонентом.
«Я не лицемер и лицемерить не собираюсь. Соколов давно, еще до убийства, потерял право называться человеком. В 1981 году он был осужден за гибель человека (эта информация не была подтверждена официально, - прим. НСН). Как вы знаете, он связал и избил другую девушку в 2008 году, она выступила на суде. Всё, что я о нем слышал - это ежедневная агрессия и гадости окружающим. И все говорили: "Он же шальной, с ним опасно связываться". Именно потому, что ему никто не мог ответить на хамство, на агрессию, мы получили труп. И когда он из зависти напал на меня и стал клеветнически высказываться, все мне советовали промолчать, потому что у него влиятельные друзья. Я ответил, и по итогу он проиграл мне два суда. Я до сих получаю от судебных приставов деньги на карточку, и сейчас он отправляется в колонию. Хотя он до сих пор не принес мне публичные извинения, и в этой связи он уже больше полутора лет нарушает решение суда РФ и продолжает плевать в лицо обществу. Для него это, видимо, норма», - заключил историк.
Ранее Соколов предложил членам суда ознакомиться с его книгой об убийстве «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти».
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