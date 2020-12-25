Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима
Суд в Санкт-Петербурге приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия, передает ТАСС.
Наказание он будет отбывать к колонии строгого режима.
Ранее гособвинение потребовало для него в совокупности 15 лет лишения свободы.
Юристы в эфире НСН ранее обсудили, какое наказание ждет убийцу. В частности, адвокат Игорь Трунов заявил, что к нему должна была быть применена статья «Убийство с особой жестокостью», и за это он должен получить пожизненное наказание.
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