Понасенков отсудил 320 тысяч рублей у историка-расчленителя Соколова

Адвокаты Понасенкова полагают, что он будет получать отсуженные деньги с пенсии отбывающего наказание историка.

По данным уголовного дела, в ноябре 2019 года доцент Соколов убил свою возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко, после чего расчленил тело жертвы с целью сокрытия улик. Он упал в Мойку, когда выкидывал останки в реку, откуда его выловили спасатели. В рюкзаке историка оказались женские руки. Соколов на суде утверждал, что убил девушку неумышленно во время ссоры, затем он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 12 годам, шести месяцам лишения свободы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Соколов на суде также заявил, убийство аспирантки произошло из-за травли, которую организовал Понасенков. Сам историк неоднократно заявлял, что доцент опасен для студентов. Он подчеркнул, что убитая аспирантка погибла из-за того, что могла раскрыть факт кражи Соколовым его научных концепций, а не из-за ревности, как заявлял обвиняемый.