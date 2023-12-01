Понасенков отсудил 320 тысяч рублей у историка-расчленителя Соколова
Историк и публицист Евгений Понасенков (признан в РФ иноагентом) отсудил у своего профессионального оппонента, историка-расчленителя из Санкт-Петербурга Олега Соколова 320 тысяч рублей, передает Life.ru.
Адвокаты Понасенкова полагают, что он будет получать отсуженные деньги с пенсии отбывающего наказание историка.
По данным уголовного дела, в ноябре 2019 года доцент Соколов убил свою возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко, после чего расчленил тело жертвы с целью сокрытия улик. Он упал в Мойку, когда выкидывал останки в реку, откуда его выловили спасатели. В рюкзаке историка оказались женские руки. Соколов на суде утверждал, что убил девушку неумышленно во время ссоры, затем он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 12 годам, шести месяцам лишения свободы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Соколов на суде также заявил, убийство аспирантки произошло из-за травли, которую организовал Понасенков. Сам историк неоднократно заявлял, что доцент опасен для студентов. Он подчеркнул, что убитая аспирантка погибла из-за того, что могла раскрыть факт кражи Соколовым его научных концепций, а не из-за ревности, как заявлял обвиняемый.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru