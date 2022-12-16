Историк-расчленитель Соколов стал заведующим библиотекой в колонии

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, осуждённый за убийство возлюбленной аспирантки и незаконное хранение оружия, стал заведующим библиотекой в учреждении пенитенциарной системы, где отбывает приговор. Информация об этом появилась после посещения исправительной колонии № 6 Северной столицы уполномоченным по правам человека Светланой Агапитовой.

Как говорится в опубликованном отчёте о визите в ИК-6 городского омбудсмена, тюремной библиотекой заведует «личность, известная с разных сторон» - петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей».

В пресс-службе Агапитовой добавили, что этот осуждённый кроме работы в библиотеке также ведет в исправительном учреждении кружок истории для «коллег – сидельцев», которые проявляют интерес к гуманитарным наукам.