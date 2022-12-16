Историк-расчленитель Соколов стал заведующим библиотекой в колонии
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, осуждённый за убийство возлюбленной аспирантки и незаконное хранение оружия, стал заведующим библиотекой в учреждении пенитенциарной системы, где отбывает приговор. Информация об этом появилась после посещения исправительной колонии № 6 Северной столицы уполномоченным по правам человека Светланой Агапитовой.
Как говорится в опубликованном отчёте о визите в ИК-6 городского омбудсмена, тюремной библиотекой заведует «личность, известная с разных сторон» - петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей».
В пресс-службе Агапитовой добавили, что этот осуждённый кроме работы в библиотеке также ведет в исправительном учреждении кружок истории для «коллег – сидельцев», которые проявляют интерес к гуманитарным наукам.
По данным уголовного дела, в ноябре 2019 года доцент Соколов убил свою сожительницу, аспирантку 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил тело жертвы с целью сокрытия улик. Он упал в Мойку, когда выкидывал останки в реку, откуда его выловили спасатели. В рюкзаке историка оказались женские руки.
Соколов на суде утверждал, что убил девушку неумышленно во время ссоры, затем он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 12 годам, шести месяцам лишения свободы.
После этого профессиональный оппонент историка, публицист Евгений Понасенков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пообещал огласить имена тех, кто, по его словам, поддерживал доцента - расчленителя «из-за кулис». Соколов также известен как реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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