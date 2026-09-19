В Вооружённых силах Германии действует обязательная процедура проверки военнослужащих на соответствие требованиям безопасности. Отдельные солдаты не смогли её пройти — причиной стали их российские или белорусские корни. При этом такие военнослужащие вправе оставаться на службе в Бундесвере, а также ездить в Россию или Белоруссию к родственникам, но обязаны заранее информировать командование о подобных поездках.

Тех, кто не прошёл проверку военной контрразведки (MAD), переводят на позиции, предполагающие базовый уровень доступа к информации. В Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что русским немцам отказывают в службе на восточном фланге НАТО. В ведомстве подчеркнули, что наличие семейных связей с Россией или Белоруссией не расценивается как повод для стигматизации или дискриминации военнослужащих.

Между тем главнокомандующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс назвал Россию «величайшей угрозой безопасности» и призвал «повысить готовность к ведению войны».

