Суд огласит приговор историку Соколову 25 декабря
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Городском суде в пятницу 25 декабря огласит приговор историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве Анастасии Ещенко и в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
Оглашение приговора пройдет 25 декабря 2020 года в 12:30 по московскому времени. Ранее сторона обвинения требовала для ученого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, защита настаивает на восьми годах заключения.
Следственный комитет завершил расследование дела в марте 2020 года. С момента задержания в ноябре прошлого года бывший сотрудник СПбГУ находился в СИЗО. Историк и его адвокаты настаивают на том, что его поведение было вызвано травлей со стороны научного оппонента.
Результаты экспертизы показали, что ученый является вменяемым. Юристы в эфире НСН обсудили, какое наказание ждет Соколова. В частности, адвокат Игорь Трунов заявил, что по двум статьям, которые вменяют доценту, ему грозит наказание от 12 до 15 лет.
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