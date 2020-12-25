Суд огласит приговор историку Соколову 25 декабря

Оглашение приговора пройдет 25 декабря 2020 года в 12:30 по московскому времени. Ранее сторона обвинения требовала для ученого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, защита настаивает на восьми годах заключения.

Следственный комитет завершил расследование дела в марте 2020 года. С момента задержания в ноябре прошлого года бывший сотрудник СПбГУ находился в СИЗО. Историк и его адвокаты настаивают на том, что его поведение было вызвано травлей со стороны научного оппонента.

Результаты экспертизы показали, что ученый является вменяемым. Юристы в эфире НСН обсудили, какое наказание ждет Соколова. В частности, адвокат Игорь Трунов заявил, что по двум статьям, которые вменяют доценту, ему грозит наказание от 12 до 15 лет.

