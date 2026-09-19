Невеста отсудила более 400 тысяч рублей за испорченную свадьбу

Согласно документам, девушка подписала договор с предпринимательницей на обслуживание 47 гостей свадьбы. В соглашении значились брускетты, салаты, горячие блюда, фуршет и чайная зона, а также услуги трёх официантов. Общая стоимость заказа составила около 130 тысяч рублей.

В день праздника всё пошло не по плану: вместо оговорённого фуршета гостям предложили лишь виноград, воду и тарталетки, которые вообще не входили в заказ. К назначенному времени закусок на столах не оказалось, горячее подали с задержкой и не всем присутствующим, а чайная зона так и не была организована. Продукты для нарезок, которые невеста приобрела самостоятельно, так и не подали на стол — в итоге они испортились. Кроме того, из‑за часового опоздания банкета сократилось время работы ведущей, что повлекло убытки ещё на 7,5 тысячи рублей.

Невеста чувствовала неловкость и стыд, вынужденно извиняясь перед гостями за сложившуюся ситуацию.

Девушка предлагала организатору добровольно вернуть оплаченные средства, но ответа не последовало. Тогда она подала иск в суд с требованием возместить стоимость некачественно оказанных услуг, компенсировать моральный вред и выплатить штраф.

В результате суд принял решение в пользу истца. Общая сумма взыскания превысила 400 тысяч рублей: 110,7 тысячи за некачественные услуги, столько же в качестве неустойки, 25,1 тысячи убытков, 20 тысяч компенсации морального вреда и штраф в размере 133,3 тысячи рублей. Дополнительно с ответчика взыскали судебные расходы, которые превысили 46 тысяч рублей.

Начинать подготовку к свадьбе лучше всего за год, это особенно влияет на выбор площадки, заявила ранее НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

