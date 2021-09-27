Суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор историку Соколову

Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов историка Олега Соколова, сообщает РИА Новости.

Защита историка просила суд отправить дело на новое рассмотрение, либо переквалифицировать действия Соколова на статью «убийство в состоянии аффекта». Кроме того, адвокаты Соколова просили учесть аморальное, по их мнению, поведение аспирантки Анастасии Ещенко и эмоциональное расстройство самого Соколова в момент убийства.

Суд постановил «апелляционную жалобу на приговор оставить без удовлетворения».

Ранее Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге признал Соколова виновным в убийстве Ещенко и приговорил к 12,5 года колонии, сообщает RT. По данным следствия, историк застрелил аспирантку, после чего решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.

