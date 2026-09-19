Бутман отметил востребованность этнической музыки из РФ за рубежом

Артист пояснил, что зарубежная публика не всегда проявляет интерес к российскому року, рэпу, поп‑музыке или джазу, тогда как этническая музыка нередко вызывает особый отклик. Причина, по словам Бутмана, не в превосходстве одного жанра над другим, а в том, что этническая музыка тесно связана с культурой определённого народа и транслирует узнаваемый культурный код — именно это находит отклик у слушателей. Поэтому исполнители, работающие в этом направлении, востребованы за рубежом.

Бутман считает перспективным объединение этнической музыки с другими жанрами. Музыкант подчеркнул, что совместные творческие эксперименты позволят этническому направлению вобрать в себя энергию и выразительные возможности джаза и рока. При этом обращение к традициям коренных народов даёт богатый материал для импровизации и становится мощным творческим стимулом. Бутман полагает, что со временем такие музыкальные гибриды смогут привлечь большую аудиторию и даже превратиться в мировые хиты.

Ранее Бутман в беседе с НСН заявил, что интерес к джазу в последнее время вырос, о чем говорит появление молодых талантов, прирост аудитории и увеличение количества мероприятий.

