Бутман отметил востребованность этнической музыки из РФ за рубежом
Российские музыканты, которые специализируются на этнической и народной музыке, пользуются популярностью за границей. По мнению народного артиста России Игоря Бутмана, ещё большего успеха можно добиться, если сочетать эти направления с джазом и роком. Об этом музыкант рассказал в интервью на стенде ТАСС во время Международного фестиваля молодёжи.
Артист пояснил, что зарубежная публика не всегда проявляет интерес к российскому року, рэпу, поп‑музыке или джазу, тогда как этническая музыка нередко вызывает особый отклик. Причина, по словам Бутмана, не в превосходстве одного жанра над другим, а в том, что этническая музыка тесно связана с культурой определённого народа и транслирует узнаваемый культурный код — именно это находит отклик у слушателей. Поэтому исполнители, работающие в этом направлении, востребованы за рубежом.
Бутман считает перспективным объединение этнической музыки с другими жанрами. Музыкант подчеркнул, что совместные творческие эксперименты позволят этническому направлению вобрать в себя энергию и выразительные возможности джаза и рока. При этом обращение к традициям коренных народов даёт богатый материал для импровизации и становится мощным творческим стимулом. Бутман полагает, что со временем такие музыкальные гибриды смогут привлечь большую аудиторию и даже превратиться в мировые хиты.
Ранее Бутман в беседе с НСН заявил, что интерес к джазу в последнее время вырос, о чем говорит появление молодых талантов, прирост аудитории и увеличение количества мероприятий.
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