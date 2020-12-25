Экс-адвокат историка Соколова назвал приговор «чрезмерно суровым»

«Защита по этому делу выстраивала свою позицию образцово: аргументы были мотивированы и обоснованы. Тем не менее суд фактически повторил фабулу обвинения. Приговор, конечно, чрезмерно суровый. Я полагаю, будет подана апелляция. Сегодня суд вынес приговоры еще двум убийцам по другим делам. В одном случае приговор был 10 лет, в другом - 12. Историк Соколов получил больше всех. Общественный вердикт из-за публичности дела сыграл свою роль», - отметил он.



Юрист также поделился мнением, как оценивает личность Соколова.

«Он очень своеобразный, развитый и неординарный человек. У него обостренное чувство справедливости по отношению к собственным детям. Именно по этой причине конфликт и произошел. Суд не услышал этот довод защиты, хотя мотивы преступления имеют большое значение», - заключил адвокат.

Ранее научный оппонент Соколова Евгений Понасенков в эфире НСН назвал приговор историку победой гражданского общества.



По данным следствия, 7 ноября прошлого года экс-доцент застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако злоумышленник сам упал в воду, после чего и раскрылись обстоятельства содеянного им преступления.

