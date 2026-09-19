Россияне стали чаще выбирать отчества Никитович и Никитовна для детей

Как уточняет СМИ, если родители хотят зафиксировать в документах современное написание, им нужно подать отдельное заявление и подтвердить, что выбранный вариант — не опечатка. С лингвистической точки зрения правильными считаются классические формы «Никитич» и «Никитична».

При этом действующее законодательство не закрепляет конкретный суффикс для формирования отчества. В Семейном кодексе и в законе «Об актах гражданского состояния» содержится лишь общее правило: отчество присваивается по имени отца.

Ранее на фоне выхода фильма «Одиссея» столичные родители начали массово называть своих детей именами из древнегреческой мифологии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

