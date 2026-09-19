Россияне стали чаще выбирать отчества Никитович и Никитовна для детей

Всё больше россиян по имени Никита предпочитают давать своим детям отчества в форме «Никитович» и «Никитовна», отходя от устоявшихся вариантов «Никитич» и «Никитична», пишет Telegram‑канал Shot. При этом сотрудники ЗАГСов продолжают ориентироваться на традиционную норму.

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Как уточняет СМИ, если родители хотят зафиксировать в документах современное написание, им нужно подать отдельное заявление и подтвердить, что выбранный вариант — не опечатка. С лингвистической точки зрения правильными считаются классические формы «Никитич» и «Никитична».

При этом действующее законодательство не закрепляет конкретный суффикс для формирования отчества. В Семейном кодексе и в законе «Об актах гражданского состояния» содержится лишь общее правило: отчество присваивается по имени отца.

Ранее на фоне выхода фильма «Одиссея» столичные родители начали массово называть своих детей именами из древнегреческой мифологии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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