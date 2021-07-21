Историк-расчленитель Соколов написал книгу о своей жизни и убийстве аспирантки
Историк Олег Соколов, убивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, написал книгу «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти».
Автобиография бывшего доцента СПбГУ повествует об основных этапах его жизни: Соколов рассказывает о своем детстве и юности, любви к французскому императору Наполеону, а также о том, что привело его к совершению убийства Ещенко.
Как отмечает историк в предисловии к своей книге, его жизнь была полна «удивительными событиями, интереснейшими исследованиями и находками, радостными моментами прекрасной любви, встречами с друзьями, которые ждали во всех уголках Европы», однако это «трагически оборвалось в ужасную ночь с 7 на 8 ноября 2019 г.».
Кроме того, автор обещает читателям «горькую правду, но без нытья».
Напомним, в ноябре 2019 года Соколова задержали после падения в реку Мойку. При этом в рюкзаке историка обнаружили пистолет и части тела девушки. Позже правоохранители провели обыски в квартире Соколова, где были найдены останки 24-летней Ещенко, которая жила вместе с историком. Против экс-доцента возбудили уголовное дело и начали расследование произошедшего.
По данным следствия, 8 ноября Соколов убил Ещенко, выстрелив в нее из обреза, расчленил тело и выбросил в реку. В декабре 2020 года Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима по обвинению в убийстве, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Историк признал свою вину в убийстве девушки.
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