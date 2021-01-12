Адвокат историка Соколова подал апелляцию на приговор суда

Адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы историка Олега Соколова в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, обжаловал приговор суда.

Он сообщил, что апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда была подана 11 января, передает РИА Новости.

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По словам защитника, он просит учесть ряд смягчающих обстоятельств и снизить наказание.

Ранее Олег Соколов был приговорен за убийство девушки и незаконное хранение оружия к 12,5 годам колонии строгого режима, сообщает RT.

Убийство произошло ночью 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. После произошедшей ссоры Соколов застрелил Ещенко в своей квартире из обрезанного охотничьего карабина. На следующую ночь мужчина решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.

Экс-защитник Соколова Александр Почуев в эфире НСН рассказал, как оценивает приговор своему бывшему клиенту. Он также сообщил, почему суд не прислушался к доводам защиты по поводу мотивов преступления.

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ФОТО: Александр Гальперин//РИА Новости
ТЕГИ:АпелляцияОлег Соколов
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