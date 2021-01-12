Адвокат историка Соколова подал апелляцию на приговор суда

По словам защитника, он просит учесть ряд смягчающих обстоятельств и снизить наказание.

Ранее Олег Соколов был приговорен за убийство девушки и незаконное хранение оружия к 12,5 годам колонии строгого режима, сообщает RT.

Убийство произошло ночью 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. После произошедшей ссоры Соколов застрелил Ещенко в своей квартире из обрезанного охотничьего карабина. На следующую ночь мужчина решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.

Экс-защитник Соколова Александр Почуев в эфире НСН рассказал, как оценивает приговор своему бывшему клиенту. Он также сообщил, почему суд не прислушался к доводам защиты по поводу мотивов преступления.

