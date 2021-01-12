Адвокат историка Соколова подал апелляцию на приговор суда
Адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы историка Олега Соколова в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, обжаловал приговор суда.
Он сообщил, что апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда была подана 11 января, передает РИА Новости.
По словам защитника, он просит учесть ряд смягчающих обстоятельств и снизить наказание.
Ранее Олег Соколов был приговорен за убийство девушки и незаконное хранение оружия к 12,5 годам колонии строгого режима, сообщает RT.
Убийство произошло ночью 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. После произошедшей ссоры Соколов застрелил Ещенко в своей квартире из обрезанного охотничьего карабина. На следующую ночь мужчина решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.
Экс-защитник Соколова Александр Почуев в эфире НСН рассказал, как оценивает приговор своему бывшему клиенту. Он также сообщил, почему суд не прислушался к доводам защиты по поводу мотивов преступления.
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