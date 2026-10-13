«Формула 1» вернется в Африку
Гоночный чемпионат «Формула 1» вернётся в Африку впервые с 1993 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).
Уточняется, что речь идёт о Гран-при, который будет проводиться в Руанде. Африканский этап вернётся в календарь «Формулы 1» в начале 2030-х годов после завершения строительства гоночной трассы.
Президент Руанды Поль Кагаме заявил, что соглашение о 10-летнем партнёрстве - это не только подарок 100 миллионам фанатов турнира, но и инвестиция в будущее республики.
Исполнительный директор и президент чемпионата Стефано Доменикали отметил, что после запуска африканского этапа Гран-при «Формулы 1» будут проводиться на всех населенных континентах планеты.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2027 году в чемпионат «Формула 1» вернётся Гран-при Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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