Хабаровский суд приступил к рассмотрению дела о гибели детей в палаточном лагере

Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей во время пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми».

На судебной скамье трое человек: Виталий Бурлаков, Максим Кузнецов, Эдуард Новгородцев, сообщил ТАСС представитель суда.

Названа причина пожара в больнице в Москве

Пожар произошел на территории палаточного лагеря ночью 23 июля 2019 года, сообщает RT. Сгорело более 20 палаток, четверо детей погибли, еще шестеро получили ожоги.

Генпрокуратура ранее утвердила обвинение по факту гибели детей в лагере «Холдоми».



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ФОТО: МЧС
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