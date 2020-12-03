Хабаровский суд приступил к рассмотрению дела о гибели детей в палаточном лагере
3 декабря 202008:38
Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей во время пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми».
На судебной скамье трое человек: Виталий Бурлаков, Максим Кузнецов, Эдуард Новгородцев, сообщил ТАСС представитель суда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru