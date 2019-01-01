Сенатор пообещала, что накажут всех виновных в пожаре в детском лагере

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция, посвященная трагедии в детском лагере в Хабаровском крае.

Сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова завила, что все виновные в случившемся понесут наказание.

«Проверками должны заниматься компетентные органы. Если речь идет о пожарной безопасности. Если на сегодняшний день частный бизнес не справляется и не обеспечивает необходимые условия для обеспечения мероприятий, связанный с людьми и детьми, значит, нужно забрать у него эти функции, если он не умеет это делать. И вернуться к той системе, которая была в советское время – когда все дети были охвачены летним отдыхом. Как еще пресекать разгильяйство и халатность, которые приводят к таким последствиям. Сохранность детских жизней – государственная задача. Все, кто отвечает за организацию безопасности, понесет ответственность. Этим занимаются следственные органы. Кто с кем в какой коррупционной сцепке и связях, тоже разберутся компетентные органы», - гарантировала она.

Ранее Член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова подтвердила информацию о большом волнении в связи с произошедшем со стороны родителей, чьи дети в данный момент находятся в лагерях по всей территории России.

