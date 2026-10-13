Туроператоры объяснили пропажу России из топа направлений

Для нового комитета по туризму вопрос номер один — устранить узкие места, которые сегодня мешают компаниям быть конкурентоспособными на внутреннем туристическом рынке, рассказал в пресс-центре НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«К сожалению, Россия выпадает из топ‑5 направлений по объему продаж. На то есть объективные причины, и далеко не все из них лежат в плоскости вопросов, которые относятся к самим туроператорам. Мы знаем и о туристическом налоге, и о законе по гостевым домам, и о других факторах. К сожалению, конкурентоспособность российского сегмента не растет. Для нового комитета по туризму вопрос номер один — устранить узкие места, которые сегодня мешают нам быть конкурентоспособными на внутреннем рынке. Депутаты поставили перед собой задачу как можно быстрее снять эти вопросы с повестки дня. Будем надеяться, что у них все получится. Да, конечно, на Новый год ожидается всплеск спроса. Радует, что шаг за шагом мы возвращаем те направления, которые были популярны до пандемии, а также те, что входили в топ ещё в начале года, — например, те же ОАЭ», — сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что россияне продолжают искать способы путешествовать в европейские страны, несмотря на визовые, финансовые и прочие барьеры, но планы Еврокомиссии по ужесточению правил выдачи шенгенских виз могут полностью перекрыть россиянам въезд в Европу.

