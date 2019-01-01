Адвокат обвинил губернатора Хабаровского Края в трагедии в детском лагере

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае».

Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов заявил о необходимости наказать губернатора, обвинив его в случившемся и некомпетентном и неэтичном отношении к трагедии.

«На селекторном совещании губернатора с правительством региона он как с луны свалился, ничего не знает, спрашивает - что у нас там происходит? Это говорит о некомпетентности. Сам-то ты чего здесь делаешь? Люди погибли, это горе, трагедия, а представитель власти сидит без галстука, рубаха расстегнута. Этика чиновника должна присутствовать. Он не на пробежке. Я считаю, что есть состав преступления в деяниях губернатора. Есть закон о гарантиях прав ребенка в РФ, которые регламентирует право на отдых и оздоровление детей. Это подразумевает ответственность органов исполнительной власти в части организации и безопасности этого отдыха. И когда власть говорит, что они не знали, не ведали, это говорит об ответственности. Губернатор знает и понимает об опасности, так что здесь состав преступления – ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшие смерть по неосторожности», - сообщил он.

Ранее в ходе пресс-конференции адвокат Трунов рассказал о расхождениях данных в уголовном деле с реальными фактами. По его словам, в деле существенно занижены цифры – сообщается о 189 детях, которые были в лагере. По документам продано 428 путевок, добавил он.

