Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика наградят посмертно

Пожар в палаточном лагере произошел 23 июля. В результате инцидента одна девочка умерла на территории базы, еще трое, в том числе Алексей Мартыненко, скончались в больнице.

Накануне в пресс-центре НСН сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова заявила, что что все виновники страшной трагедии будут наказаны.

