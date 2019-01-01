Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика наградят посмертно
Десятилетнего Алексея Мартыненко, который спасал детей при пожаре в палаточном лагере на территории хабаровской базы «Холдоми», представят к государственной награде посмертно, передает RT.
Как заявил губернатор края Сергей Фургал, ребенок самоотверженно пытался спасти других детей. Также он добавил, что если подвиг совершает ребенок – он тем самым исправляет ошибку взрослого.
Пожар в палаточном лагере произошел 23 июля. В результате инцидента одна девочка умерла на территории базы, еще трое, в том числе Алексей Мартыненко, скончались в больнице.
Накануне в пресс-центре НСН сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова заявила, что что все виновники страшной трагедии будут наказаны.
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