Спасение сухогруза: Как не навредить балтийскому побережью в Калининграде
В отличие от хрупких судов, разломившихся в Керчи, севшему на мель сухогрузу Sunny Faith ничего не угрожает, но сама спасательная операция с размывом дна повредит морским обитателям, заявил НСН эколог Андрей Пешков.
Операция по снятию с мели сухогруза Sunny Faith в Калининградской области может обернуться серьезными экологическими рисками для акватории Балтийского моря. Процесс размыва грунта неизбежно приведет к взмучиванию воды, что негативно скажется на местной морской флоре и фауне, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.
Почти 130-метровое грузовое судно, следовавшее под флагом Багамских островов, оказалось на мелководье в разгар мощного балтийского шторма у поселка Янтарный. Сухогруз совершал балластный переход из Алжира в Калининград. По сообщениям пресс-службы правительства Калининградской области, коммерческого груза на борту не было, а герметичность топливных баков не нарушена, что исключает прямую угрозу экологической катастрофы. Экипаж принял решение оставаться на судне.
Прочность конструкции современного судна исключает его разрушение, однако, по мнению Пешкова, сам процесс эвакуации потребует радикальных мер.
«Судну ничего не угрожает, потому что оно, судя по всему, еще новое. Оно не разрушится. как те, которые в Керчи разломились из-за небольшой волны. Но то, что оно сидит, а приливов нет, приводит к мысли, что там необходимы буксиры, которые будут тянуть, и гидроснаряд, который будет размывать. Иначе его трудно будет сдернуть. То есть целая спасательная операция», - полагает эколог.
Главную опасность для окружающей среды, обратил внимание Пешков, представляет не само нахождение сухогруза на песчаной отмели, а технологические особенности его буксировки. Специалист предупреждает, что гидротехнические работы нанесут удар по и без того уязвимым морским обитателям Балтики.
«С учетом того, что Балтика — это мелководная лужа, там взбаламутят все вокруг. И эта операция сама по себе, вот это взмучивание, неблагоприятно отразится на биоте. Там вся биота и так под серьезным антропогенным гнетом находится. Потому что море со всех сторон обсижено людьми. Люди гадят туда изо всех сил», - добавил заслуженный эколог России Пешков.
Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в беседе с НСН сравнил пальмовое масло на побережье Тамани с пластиком.
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