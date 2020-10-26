Генпрокуратура утвердила обвинение по факту гибели детей в лагере «Холдоми»
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по факту пожара в лагере «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, в результате которого погибли дети, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что директору ООО «Экстрим Сервис» Виталию Бурлакову и директору лагеря «Холдоми» Максиму Кузнецову, которые организовывали отдых детей, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия они разместили детей в брезентовых палатках, которые были оборудованы системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники безопасности, что и стало причиной пожара. Начальнику районного отдела надзорной деятельности регионального ГУ МЧС России Эдуарду Новгородцеву, который выявил нарушения, но не принял мер к их устранению, предъявлено обвинение по статье «халатность».
Пожар в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля 2019 года. В момент происшествия в лагере находились 189 детей от 10 до 16 лет. Неполадки в работе тепловентиляторов привели к возгоранию, 20 из 26 палаток сгорели дотла. Четверо несовершеннолетних погибли, а ещё шестеро получили ожоги различной степени тяжести.
Уголовное дело будет рассмотрено в Солнечном районном суде Хабаровского края.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- «Яндекс» раскрыл статистику выдачи данных пользователей властям
- Экс-глава Киргизии Атамбаев объявил голодовку после перевода к смертникам
- Чиновника на Сахалине уволили за японскую карту Курил
- Собянин объявил о начале победы над коронавирусом в Москве
- Схимонаха-расстригу Сергия вызвали на допрос в СКР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru