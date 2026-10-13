Минтранс: Опцию посадки по биометрии внедрят во всех аэропортах РФ

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что в настоящее время такая опция имеется в воздушных гаванях Пулково и Шереметьево.

«Дальше на все аэропорты это распространяем», - отметил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2026 года оплата по биометрии заработает на всех Московских центральных диаметрах, пишут «Известия».