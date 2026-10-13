Минтранс: Опцию посадки по биометрии внедрят во всех аэропортах РФ
13 октября 202614:41
Алексей Филимонов
Возможность посадки в самолёты с использованием биометрии планируется внедрить во всех аэропортах России. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что в настоящее время такая опция имеется в воздушных гаванях Пулково и Шереметьево.
«Дальше на все аэропорты это распространяем», - отметил министр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2026 года оплата по биометрии заработает на всех Московских центральных диаметрах, пишут «Известия».
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