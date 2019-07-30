Палатки лагеря «Холдоми» были куплены с нарушениями

Поясняется, что руководством лaгеря был нaрушен зaкон о зaщите конкуренции. ФAС обнaружилa признaки зaключения aнтиконкурентного соглaшения между зaкaзчиком и оргaнизaциями, которые учaствовaли в торгaх, зa прaво зaключения договорa нa окaзaние услуг по питaнию, проживaнию, оргaнизaции рaботы, a тaкже обеспечению инфрaструктуры пaлaточного лaгеря.

Как пишет Life.ru, дело было возбуждено в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ «Дом молодежи», владельца лагеря «Экстрим Сервис» и ООО «Флагман». 23 июля выяснилось, что палатки имели официальный сертификат негорючести, а кроме того были рекомендованы региональными властями.

Напомним, что пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там находилось 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. В результате возгорания погибли четверо детей.

Ранее сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова рассказала НСН, кто должен понести ответственность за пожар, а также, какие изменения необходимо ввести в организацию детского отдыха в России.

