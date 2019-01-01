Началась паника родителей в связи с пожаром в «Холдоми»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае».

В палаточном лагере под Хабаровском, на базе отдыха «Холдоми», в ночь на 23 июля, произошел сильнейший пожар. Пламя охватило площадь в 2,4 тысячи квадратных метров. 20 из 26 палаток сгорели дотла. В момент происшествия в палаточном лагере находилось 189 детей.

Член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова подтвердила информацию о большом волнении со стороны родителей, чьи дети в данный момент находятся в лагерях по всей территории России.

«Действительно, НРК получает массу писем от родителей с просьбой проверить все детские лагеря в России, где находятся их дети. У родителей паника, многие едут и забирают детей, они просто не знают, как по-другому реагировать. Совет родителям – не просто посадить ребенка на поезд, но и приехать на место и посмотреть своими глазами на лагерь. Но, к сожалению, родителей имеют право не пустить на территорию лагеря. Но родители должны знать, где живут дети», - добавила она.

Ранее в ходе пресс-конференции президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов заявил о необходимости наказать губернатора, обвинив его в случившемся и некомпетентном и неэтичном отношении к трагедии.

