Спасавшего детей в «Холдоми» подростка наградили орденом Мужества
13 августа07:34
Указом президента России 11-летний Алексей Мартыненко, попытавшийся спасти своих товарищей при пожаре в турлагере «Холдоми» награжден орденом Мужества посмертно.
Подростка, как пишет Life.ru, наградили за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальной ситуации.
Ранее НСН сообщала, что огонь практически уничтожил палаточный городок детского лагеря «Холдоми». В ночь на 23 июля в лагере произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток. Погибли четверо детей.
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