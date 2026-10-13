При атаке БПЛА под Калугой повреждены школа и два частных дома

Более 400 беспилотников летели в сторону Московского региона за последние 12 часов Трамп: Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах Более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 зафиксировано в стране по итогам минувшей недели Землетрясение в Панаме затронуло более 6 тысяч человек Французские модные дома Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России