При атаке БПЛА под Калугой повреждены школа и два частных дома

Школа и частные дома повреждены после атаки БПЛА в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

По словам губернатора, вечером 12 октября и прошедшей ночью силы ПВО уничтожили над регионом 73 беспилотника.

«В результате атаки в Мосальском округе повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль», - написал Шапша в мессенджере «Макс».

Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области уничтожили БПЛА, данных о пострадавших не поступало, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиКалужская Область

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