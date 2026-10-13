При атаке БПЛА под Калугой повреждены школа и два частных дома
Школа и частные дома повреждены после атаки БПЛА в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
По словам губернатора, вечером 12 октября и прошедшей ночью силы ПВО уничтожили над регионом 73 беспилотника.
«В результате атаки в Мосальском округе повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль», - написал Шапша в мессенджере «Макс».
Никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области уничтожили БПЛА, данных о пострадавших не поступало, пишет 360.ru.
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