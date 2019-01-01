Сенатор: В России надо ввести монополию на организацию детского отдыха

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае».

Ранее в палаточном лагере под Хабаровском, на базе отдыха «Холдоми», в ночь на 23 июля, произошел сильнейший пожар. Пламя охватило площадь в 2,4 тысячи квадратных метров. 20 из 26 палаток сгорели дотла. В момент происшествия в палаточном лагере «Холдоми» находилось 189 детей. По предварительным данным 4 человека погибли и 12 пострадали в результате пожара. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова рассказала НСН, кто должен понести ответственность за пожар, а также, какие изменения необходимо ввести в организацию детского отдыха в России.

«Ответственность должны понести все, кто занимался организацией отдыха на этой территории, кто нарушал законодательство Российской Федерации, кто должен был контролировать. Поэтому здесь существует несколько моментов. Я еще раз обращаю на них внимание. Ищутся всегда лицами лазейки. Вот они вошли в зону ТОСЭР и начали это использовать с выгодой для себя и забыли о том, что есть люди, которые в принципе им эту выгоду приносят. И в законодательстве должны быть определенные вещи прописаны. Государство вообще должно объявить монополию на организацию детского летнего отдыха. Потому что все эти частные лавочки, которые иной раз озадачены только одним, забывают, что они живут в государстве, а не на необитаемом острове. Это должно быть законодательно прописано, и обозначена зона ответственности и четкое ее соблюдение», - заявила она.

Ранее на пресс-конференции НСН президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов заявил о необходимости наказать губернатора, обвинив его в случившемся и некомпетентном и неэтичном отношении к трагедии.

