ФСИН планирует построить в Подмосковье СИЗО за 38 млрд рублей

В Солнечногорском округе Московской области планируется построить следственный изолятор на 4 тысячи мест, сообщает «Осторожно, Москва».

Член СПЧ выступил против «разделения общества» из-за переноса колоний

Главное управление ФСИН России по региону объявило аукцион на строительство комплекса. Начальная стоимость контракта - 37,75 млрд рублей. Объект могут разместить рядом с трассой М-11. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2031 года.

Проект предусматривает мужские режимные корпуса, отдельный корпус для женщин и несовершеннолетних, корпус для людей, состоящих на учете по туберкулезу. На территории построят медицинскую часть со стационаром, здание для свиданий, пищеблок, три общежития для сотрудников и спортивный корпус с тиром. Окончательная стоимость СИЗО определится по итогам торгов.

Ранее тюрьмы в РФ попали в тройку госучреждений по «удобству услуг» для граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
ТЕГИ:АрестыЗаключенныеФСИНСИЗО

Горячие новости

Все новости

партнеры