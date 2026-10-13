ФСИН планирует построить в Подмосковье СИЗО за 38 млрд рублей

Главное управление ФСИН России по региону объявило аукцион на строительство комплекса. Начальная стоимость контракта - 37,75 млрд рублей. Объект могут разместить рядом с трассой М-11. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2031 года.

Проект предусматривает мужские режимные корпуса, отдельный корпус для женщин и несовершеннолетних, корпус для людей, состоящих на учете по туберкулезу. На территории построят медицинскую часть со стационаром, здание для свиданий, пищеблок, три общежития для сотрудников и спортивный корпус с тиром. Окончательная стоимость СИЗО определится по итогам торгов.

Ранее тюрьмы в РФ попали в тройку госучреждений по «удобству услуг» для граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

