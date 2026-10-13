Дальнобойщик поставил на место свердловского экс-депутата с номерами Х555ХХ66

Экс-парламентарий пытался объехать пробку по обочине. Автомобиль BMW с номерами Х555ХХ66 «летел» по обочине под удивлённые взгляды водителей. За рулём - бывший депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников. Водитель большегруза перегородил ему путь, накричал и заставил вернуться в полосу, чтобы ждать проезда со всеми.

Коробейников попадает в скандал не в первый раз. В августе 2024 года он заявил, что уходит добровольцем на фронт, опубликовав снимок в военной форме. Как оказалось, на передовую он не поехал, а трудился в железнодорожной бригаде далеко от линии боевого соприкосновения. После того как на ситуацию обратил внимание Глава Минобороны Андрей Белоусов, Коробейникова уволили.

Ранее автомобилисты возмутились стоимостью «блатных» номеров в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

