Дальнобойщик поставил на место свердловского экс-депутата с номерами Х555ХХ66

Дальнобойщик поставил на место уральского бывшего депутата на «блатных» номерах, сообщает Baza.

Путин поддержал продажу «красивых номеров» для авто через «Госуслуги»

Экс-парламентарий пытался объехать пробку по обочине. Автомобиль BMW с номерами Х555ХХ66 «летел» по обочине под удивлённые взгляды водителей. За рулём - бывший депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников. Водитель большегруза перегородил ему путь, накричал и заставил вернуться в полосу, чтобы ждать проезда со всеми.

Коробейников попадает в скандал не в первый раз. В августе 2024 года он заявил, что уходит добровольцем на фронт, опубликовав снимок в военной форме. Как оказалось, на передовую он не поехал, а трудился в железнодорожной бригаде далеко от линии боевого соприкосновения. После того как на ситуацию обратил внимание Глава Минобороны Андрей Белоусов, Коробейникова уволили.

Ранее автомобилисты возмутились стоимостью «блатных» номеров в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Предоставлено НСН местными жителями
ТЕГИ:ДепутатыАвтомобилиАвтомобилистыСвердловская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры