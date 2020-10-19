Завершено расследование гибели детей при пожаре в лагере «Холдоми»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по факту пожара в лагере «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, в результате которого погибли дети.

В пресс-службе ведомства сообщили, что детей разместили в брезентовых палатках, которые были оборудованы системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники безопасности, что и привело к возгоранию.

Директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов, которые организовывали отдых детей, обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Начальнику районного отдела МЧС Эдуарду Новгородцеву, который выявил нарушения техники безопасности, но не принял мер к их устранению, предъявлено обвинение по статье «халатность, повлекшая смерть двух и более лиц».

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России.

Пожар в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля 2019 года. 20 из 26 палаток сгорели дотла. В момент происшествия в палаточном лагере находилось 189 детей. Четверо несовершеннолетних погибли, а ещё шестеро получили ожоги различной степени тяжести.

