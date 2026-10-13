Пенсии россиянам предложено повышать с 70 лет вместо 80
В России предложили на десять лет раньше удваивать фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, сообщает ТАСС со ссылкой на автора инициативы, заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.
В настоящее время право на такое увеличение возникает после 80-летия. По мнению эксперта, ждать данного возраста не стоит: с годами пожилые россияне всё больше тратят на лекарства, лечение и поддержание здоровья.
С 1 января 2026 года фиксированная выплата составляет 9 тысяч 584,69 рубля. После достижения 80 лет она увеличивается до 19 тысяч 169,38 рубля. Прибавка назначается пожизненно.
Ранее стало известно, что в России в 2027 году повысят все виды пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЕС ввел санкции против стройкомпании «Самолет» за рабочих из КНДР
- ФСИН планирует построить в Подмосковье СИЗО за 38 млрд рублей
- «ЕР» хочет ужесточить наказание за насилие в отношении представителей власти
- Пенсии россиянам предложено повышать с 70 лет вместо 80
- В Госдуме предложили предоставить бойцам СВО бесплатный доступ в бизнес-залы
- Джонсон заступился за РФ, упрекнув премьера Британии во лжи о Brexit
- В НАТО готовятся к войне на два фронта
- Трамп: Путин хочет мира больше, чем Зеленский
- СМИ: Россия возьмет Киев после падения военной системы Украины
- Россияне не успевают платить по кредитам и ипотеке из-за потери доступа к «Яндекс Пэй»