Пенсии россиянам предложено повышать с 70 лет вместо 80

В настоящее время право на такое увеличение возникает после 80-летия. По мнению эксперта, ждать данного возраста не стоит: с годами пожилые россияне всё больше тратят на лекарства, лечение и поддержание здоровья.

С 1 января 2026 года фиксированная выплата составляет 9 тысяч 584,69 рубля. После достижения 80 лет она увеличивается до 19 тысяч 169,38 рубля. Прибавка назначается пожизненно.

Ранее стало известно, что в России в 2027 году повысят все виды пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

