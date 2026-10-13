За прогулы запрет на пять лет? Смолин вступился за отчисленных студентов
Запрет на восстановление не принесет никакого эффекта, через пять лет студенту придется не доучиваться, а переучиваться, заявил НСН Олег Смолин.
Отчисленные студенты не смогут завершить образование, если им придется выжидать пятилетний срок. За это время они не освоят рабочие специальности, а эффект от наказания окажется сомнительным, рассказал НСН член комитета Госдумы по высшему образованию и науке Олег Смолин.
Минобрнауки подготовило проект приказа, вносящий изменения в правила поступления в вузы. Ведомство хочет запретить студентам, отчисленным из вуза, поступать туда же в течение пяти лет. Речь идет о случаях, когда отчисление является дисциплинарным взысканием, передает ТАСС. Смолин усомнился, что это хороший проект.
«При всем уважении к министерству, мне это предложение кажется странным. Во-первых, надо понимать, что такое дисциплинарное взыскание. Относятся ли туда прогулы? Но это не главное. С моей точки зрения, приказ вряд ли повысит качество нашего образования. Если студент будет восстанавливаться через 5 лет после того, как он будет отчислен, то ему придется не доучиваться, а переучиваться. Если при этом ему можно поступать в другой вуз, то не очень понятно, в чем заключается наказание. Таким образом мы вряд ли увеличим долю лиц со средним профессиональным образованием. Не факт, что из экономиста, юриста или журналиста получится высококвалифицированный рабочий. Ну и наконец, если эта мера направлена на то, чтобы восполнить какой-то дефицит наших военнослужащих, то я все-таки надеюсь, что боевые действия завершатся не через пять лет, а раньше благодаря усилиям наших солдат и дипломатов», — отметил он.
Ранее Смолин назвал НСН плюсы в бонусах к ЕГЭ за «лишние» экзамены.
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