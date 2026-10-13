Отчисленные студенты не смогут завершить образование, если им придется выжидать пятилетний срок. За это время они не освоят рабочие специальности, а эффект от наказания окажется сомнительным, рассказал НСН член комитета Госдумы по высшему образованию и науке Олег Смолин.

Минобрнауки подготовило проект приказа, вносящий изменения в правила поступления в вузы. Ведомство хочет запретить студентам, отчисленным из вуза, поступать туда же в течение пяти лет. Речь идет о случаях, когда отчисление является дисциплинарным взысканием, передает ТАСС. Смолин усомнился, что это хороший проект.