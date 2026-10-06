Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на бензин

Глава государства заявил в соцсети Truth Social, что удары Киева по нефтеперерабатывающим заводам России сокращают предложение на топливном рынке. Помимо Украины Трамп добавил в список виновных в росте цен демократов США.

«Российские заводы взрывает Украина, а наши закрывают демократы в синих штатах, например в Калифорнии», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от атак на объекты, связанные с производством дизельного топлива на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

