Начальника управления учебно-материальной базы армии обвинили в крупной взятке
Начальнику управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-майору Сергею Никитушкину грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает РБК.
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Другие подробности не приводятся.
ГУ планирует проведение и анализ боевых учений, внедрение новых методик подготовки военнослужащих, а также обеспечение войск учебно-материальными средствами, технической базой и нормативными документами. Кроме того, управление руководит деятельностью военно-патриотического парка Вооруженных сил «Патриот».
Ранее гендиректора парка «Патриот» Васильева задержали по делу о взятках на 80 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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