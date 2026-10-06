Начальника управления учебно-материальной базы армии обвинили в крупной взятке

Начальнику управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-майору Сергею Никитушкину грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает РБК.

Замглавы парка «Патриот» арестован по делу о взятке на 18 млн рублей

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Другие подробности не приводятся.

ГУ планирует проведение и анализ боевых учений, внедрение новых методик подготовки военнослужащих, а также обеспечение войск учебно-материальными средствами, технической базой и нормативными документами. Кроме того, управление руководит деятельностью военно-патриотического парка Вооруженных сил «Патриот».

Ранее гендиректора парка «Патриот» Васильева задержали по делу о взятках на 80 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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