Трамп призвал фармкомпании раскрыть данные об эффективности препаратов от ковида

Фармацевтические компании должны раскрыть данные об эффективности своих препаратов от COVID-19. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Он указал, что многие считают эти препараты «чудом, спасшим миллионы жизней», однако есть и те, кто с этим не согласен.

«Они показывают мне великолепные цифры и результаты, но не показывают их другим. Почему? Я хочу, чтобы они представили их... Я хочу ответ, и хочу его сейчас», – заключил американский лидер.

Ранее в Белом доме заявили, что причиной глобальной пандемии COVID-19 стала утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
