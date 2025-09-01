Трамп призвал фармкомпании раскрыть данные об эффективности препаратов от ковида

Он указал, что многие считают эти препараты «чудом, спасшим миллионы жизней», однако есть и те, кто с этим не согласен.

«Они показывают мне великолепные цифры и результаты, но не показывают их другим. Почему? Я хочу, чтобы они представили их... Я хочу ответ, и хочу его сейчас», – заключил американский лидер.

Ранее в Белом доме заявили, что причиной глобальной пандемии COVID-19 стала утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщает «Свободная пресса».

