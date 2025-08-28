Россиянам рассказали о главном симптоме нового штамма коронавируса

По её словам, заражение «Стратусос» напоминает ОРВИ, однако но в большинстве случаев, порядка 70%, у пациентов фиксируется осиплость голоса. В этом случае следует немедленно обратиться к медикам.

«Несмотря на лёгкое течение болезни, следует соблюдать элементарные профилактические мероприятия, особенно лицам, относящимся к группам риска», - заключила она.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что новый штамм коронавируса «Стратус» не представляет эпидемиологической опасности.

