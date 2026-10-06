СМИ: Удары по мостам в Киеве могут обернуться «логистическим кошмаром»

По данным издания, это произойдет, если повреждения приведут к длительному закрытию переправ. Для разрушения крупных бетонных мостов потребовались бы неоднократные попадания. При этом удары могут ослабить несущие конструкции и вынудить власти закрыть переправы на неопределенный срок, чтобы избежать риска обрушения.

При этом альтернативных маршрутов в случае закрытия мостов немного. К северу от Киева Днепр, через который перекинуты мосты, пересекает один автомобильный мост, а ближайшая переправа к югу находится в 145 км — около двух с половиной часов езды. Использование других сооружений ниже по течению потребовало бы длительного объезда.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что после высказываний президента Украины Владимира Зеленского об активизации атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, ВС РФ увеличат интенсивность ударов по военным и оборонно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других регионах страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

