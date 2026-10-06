На блокировку интернет-ресурсов в России потратят 60 млрд рублей
В России на работу системы фильтрации и блокировки интернет-ресурсов в предстоящие три года потратят около 60 млрд рублей, сообщает Forbes со ссылкой на проекта бюджета на 2027-2029 годы.
Два года назад планировалось потратить за этот период 32 млрд рублей. Рост этих затрат в Минцифры не комментируют. По словам экспертов, на это могли повлиять санкции и подорожание чипов и комплектующих на фоне бума искусственного интеллекта.
Подведомственному РКН Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ) на работу автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ), отвечающей за фильтрацию трафика, планируют выделить:
2027 год — 19,87 млрд рублей;
2028 год — 19,844 млрд рублей;
2029 год — ещё 19,87 млрд рублей.
Цель — увеличить пропускную способность ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) до 725,6 Тбит/сек к концу 2030 года. В плане Минцифры на 2025–2030 годы этот показатель уже поднят до 953,9 Тбит/с.
Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает новый механизм контроля IP-адресов корпоративных и других VPN, включённых в перечень Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Сбер» выпускает на улицы своих робопсов против роботов-курьеров «Яндекса»
- Начальника управления учебно-материальной базы армии обвинили в крупной взятке
- Роспотребнадзор назвал эпидобстановку в Иркутской области на фоне слухов о «чуме» спокойной
- На блокировку интернет-ресурсов в России потратят 60 млрд рублей
- Прокуратура хочет изъять имущество экс-мэра Липецка на 72,4 млн рублей
- Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинской сельхозпродукции через свою территорию
- СМИ: Удары по мостам в Киеве могут обернуться «логистическим кошмаром»
- Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на бензин
- СМИ: Следствие намерено ходатайствовать об аресте директора «Патриота» Васильева на два месяца
- Лишние знания: Глава СПЧ Фадеев призвал урезать уроки математики, физики и химии