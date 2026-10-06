На блокировку интернет-ресурсов в России потратят 60 млрд рублей

Два года назад планировалось потратить за этот период 32 млрд рублей. Рост этих затрат в Минцифры не комментируют. По словам экспертов, на это могли повлиять санкции и подорожание чипов и комплектующих на фоне бума искусственного интеллекта.

Подведомственному РКН Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ) на работу автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ), отвечающей за фильтрацию трафика, планируют выделить:

2027 год — 19,87 млрд рублей;

2028 год — 19,844 млрд рублей;

2029 год — ещё 19,87 млрд рублей.

Цель — увеличить пропускную способность ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) до 725,6 Тбит/сек к концу 2030 года. В плане Минцифры на 2025–2030 годы этот показатель уже поднят до 953,9 Тбит/с.

Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает новый механизм контроля IP-адресов корпоративных и других VPN, включённых в перечень Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

