Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в свою очередь отметил, что при столкновении с постковидным синдромом врачи лечат не его, а те повреждения в организме, к которым он привел.

«Многое зависит не столько от самого коронавируса, сколько от человека, который им переболел. Также важен врач, который лечил этого человека. Я лично считаю, что основной удар вирус наносит по мелким сосудам, капиллярам. Эти капилляры есть во всем организме, в том числе и в мозге. Может быть поражение участков, которые отвечают за обоняние, зрение, слух, когнитивные способности и так далее. Получается, там, где вирусом повреждаются мелкие сосуды, там будут последствия. В этом суть, как мы считаем, постковидного синдрома. И, соответственно, мы это лечим. Приходит человек, он жалуется на что-то подобное, мы обследуем очень подробно и смотрим, где есть слабое место. И лечить надо не сам постковидный синдром, а конкретные повреждения, к которым он приводит», — заключил вирусолог.

