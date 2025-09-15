Убивает мелкие сосуды: Чем опасен постковидный синдром
Подавляющее большинство побочных реакций и осложнений, приписываемых коронавирусу, есть и у других инфекций, заявил НСН Сергей Нетесов.
Коронавирус затронул десятки миллионов человек по всему миру, так что никаких «неожиданных последствий» от него нет, все уже проверено, сказал в эфире НСН доктор биологических наук, академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов.
Переболевшим COVID-19 угрожает разрушение костной ткани, предупредили в Сеченовском университете. При постковидном остеонекрозе наблюдается нарушение кровообращения, что приводит к гибели костной ткани, вызывая сильные боли и ограничивая подвижность суставов. Это связано с тем, что вирус атакует защитные клетки организма, что приводит к воспалительным процессам, образованию тромбов и постепенному разрушению костей. Нетесов призвал дождаться полноценных исследований этого вопроса.
«Ковид с нами уже пять лет. За это время он проявил себя у десятков миллионов людей. Никаких неожиданных последствий нет, все уже проверилось. Более того, по поводу остеонекроза пока были сообщения только в печати, научного сообщения не было. Существует так называемый "длинный ковид". Это описано в литературе, опубликовано на сайте Всемирной организации здравоохранения и так далее. Там десятка-полтора разных вещей. Дело в том, что подавляющее большинство этих побочных реакций и осложнений есть и у других инфекций: и у гриппа есть, и у кори, и у риновируса», — сказал собеседник НСН.
По его словам, пока рано утверждать, что коронавирус приводит к остеонекрозу.
«Про остеонекроз можно будет говорить, когда предоставят все данные: у скольких людей был ковид, у скольких потом выявили остеонекроз и так далее. Это может быть наложение симптомов, связанных с кучей хронических заболеваний, если мы говорим, например, про выявление остеонекроз у людей старше 70 лет. Остеонекроз наблюдается у части пожилых людей и без ковида. Надо сравнивать проценты, которые в случае ковида наблюдались, и в случае других заболеваний, и в случае просто старости. Тогда будет ясно, с чем это точно связано», — указал вирусолог.
Он также призвал переболевших коронавирусом не бежать в диагностические центры, чтобы проходить все обследования подряд.
«Не надо проходить все обследования подряд. Сейчас в некоторых диагностических компаниях висят цены на анализы от 16 до 40 тысяч рублей. Зачем проходить все подряд, если у вас не болит? Проходить эти обследования надо тогда, когда есть причины для этого. А иначе вы замучаетесь диагностикой, будете себя проверять каждую неделю. Это не нужно», — отметил специалист.
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в свою очередь отметил, что при столкновении с постковидным синдромом врачи лечат не его, а те повреждения в организме, к которым он привел.
«Многое зависит не столько от самого коронавируса, сколько от человека, который им переболел. Также важен врач, который лечил этого человека. Я лично считаю, что основной удар вирус наносит по мелким сосудам, капиллярам. Эти капилляры есть во всем организме, в том числе и в мозге. Может быть поражение участков, которые отвечают за обоняние, зрение, слух, когнитивные способности и так далее. Получается, там, где вирусом повреждаются мелкие сосуды, там будут последствия. В этом суть, как мы считаем, постковидного синдрома. И, соответственно, мы это лечим. Приходит человек, он жалуется на что-то подобное, мы обследуем очень подробно и смотрим, где есть слабое место. И лечить надо не сам постковидный синдром, а конкретные повреждения, к которым он приводит», — заключил вирусолог.
Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил НСН, что Candidozyma auris атакует Евросоюз, но этот грибок не угрожает России. Российские врачи строже следят за инфекциями, поэтому не допустят его распространения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России 50% арендодателей не платят налоги с квартиры
- «Отменим Бетховена?» Депутат Свищев отверг запрет иностранной музыки в спорте
- Убивает мелкие сосуды: Чем опасен постковидный синдром
- Лингвист объяснил, зачем российским школам вымирающие языки
- Песков: Страны Европы мешают урегулированию на Украине
- Арестованный за взятки мэр Красноярска подал отставку
- Кинофестивали США открыли российскому фильму «Походу любовь» дорогу на стриминги
- Песков назвал «бесполезной» встречу Путина и Зеленского без подготовки
- Песков: НАТО де-факто воюет с Россией
- Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru