Прокуратура хочет изъять имущество экс-мэра Липецка на 72,4 млн рублей

Оно оценивается в 72,4 млн рублей. В числе ответчиков также указаны его супруга Евгения, мать Людмила и тесть Иван Мочалов. По данным прокуратуры, в 2021–2025 годах Ченцов и его родственники купили или построили имущество на 104,6 млн рублей при совокупном доходе его семьи за 2018–2025 годы в 32,2 млн рублей. Разницу в 72,4 млн рублей надзорный орган счел неподтвержденными доходами.

Ведомство попросило изъять у Ченцова жилой дом, у жены бывшего мэра — один автомобиль, а у тестя — две машины, два тягача и два самосвальных полуприцепа. Кроме того, с Ченцова и его матери хотят взыскать 27,6 млн рублей — стоимость ранее купленных пяти квартир.

Родственники Ченцова пытались объяснить доходы займами, наследством, накоплениями и выгодой от предпринимательства. Прокуратура также потребовала изменить основание ухода Ченцова с должности с «отставки по собственному желанию» на увольнение из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Днем ранее столичный Мещанский суд приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

