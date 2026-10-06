Роспотребнадзор назвал эпидобстановку в Иркутской области на фоне слухов о «чуме» спокойной
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается спокойной, сообщает Роспотребнадзор.
По итогам лабораторных исследований выявили два случая коронавируса и два случая риновирусной инфекции. По данным ведомства, медицинское наблюдение завершено для 60% контактных лиц.
Кроме того, в Иркутской области циркулируют респираторные вирусы, характерные для сезона, среди них преобладает риновирус. Также зарегистрированы первые случаи гриппа, в основном типа A(H1N1). Роспотребнадзор подчеркнул, что продолжит следить за ситуацией в регионе.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил появление слухов о «чуме» в Иркутской области. А президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов при необходимости оказать содействие России в связи с выявлением в области случая пневмонии неустановленной этиологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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