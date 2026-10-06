СМИ: Следствие намерено ходатайствовать об аресте директора «Патриота» Васильева на два месяца

Заседание по избранию меры пресечения состоится 6 октября. До этого времени Васильев останется в изоляторе временного содержания.

До Васильева силовики задержали двух его заместителей. Одного обвиняют во взятке, второго — в мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

