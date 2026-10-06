СМИ: Следствие намерено ходатайствовать об аресте директора «Патриота» Васильева на два месяца

Главное военное следственное управление Следственного комитета России намерено ходатайствовать перед 235-м гарнизонным военным судом об аресте директора парка «Патриот» Игоря Васильева на два месяца, сообщает РБК.

Замглавы парка «Патриот» арестован по делу о взятке на 18 млн рублей

Заседание по избранию меры пресечения состоится 6 октября. До этого времени Васильев останется в изоляторе временного содержания.

До Васильева силовики задержали двух его заместителей. Одного обвиняют во взятке, второго — в мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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