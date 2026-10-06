СМИ: Следствие намерено ходатайствовать об аресте директора «Патриота» Васильева на два месяца
6 октября 202603:01
Денис Хоноров
Главное военное следственное управление Следственного комитета России намерено ходатайствовать перед 235-м гарнизонным военным судом об аресте директора парка «Патриот» Игоря Васильева на два месяца, сообщает РБК.
Заседание по избранию меры пресечения состоится 6 октября. До этого времени Васильев останется в изоляторе временного содержания.
До Васильева силовики задержали двух его заместителей. Одного обвиняют во взятке, второго — в мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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