«Сбер» выпускает на улицы своих робопсов против роботов-курьеров «Яндекса»
«Сбер» приступил к тестированиюж роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов, сообщают «Известия».
Пробный запуск проекта состоялся в Москве в сентябре. Пока реальные заказы через них оформить нельзя. Появление нового игрока, который может стать прямым конкурентом роботов-курьеров от «Яндекса», может изменить баланс сил в данном сегменте. «Яндекс» сегодня использует более 1 тыс. роверов и намерен увеличить их количество до 20 тыс. к концу 2027 года.
Компании развивают свои разработки на фоне растущих издержек и дефицита курьеров. Годовое содержание ровера компании обходится на 49–66% дешевле, чем курьера.
Роботы-доставщики готовы к выходу в другие регионы, они натренировались на столичных тротуарах с большим количеством пешеходов и слякотью, рассказал НСН член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.
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