Новый коронавирус нашли у летучих мышей в Таиланде
Новый вариант коронавируса обнаружен у летучих мышей в Таиланде, сообщил департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения королевства.
Вирус был выявлен системой мониторинга дикой природы в рамках программы «Единое здоровье». Инициатива минздрава направлена на изучение вероятности передачи болезней от животных к людям, пишет РИА Новости.
Распространение информации о новом варианте в социальных сетях вызвало волну запросов на проверку данных в министерство цифровой экономики Таиланда, которое занимается в том числе борьбой с фейками.
В департаменте отметили, что, согласно предварительным исследованиям, по своим характеристикам новый коронавирус летучих мышей менее опасен, чем вызвавший пандемию штамм COVID-19.
Ранее в ВОЗ заявили, что хантавирус, вспышка которого произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, не является коронавирусом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
