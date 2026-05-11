Новый коронавирус нашли у летучих мышей в Таиланде

Новый вариант коронавируса обнаружен у летучих мышей в Таиланде, сообщил департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения королевства.

Вирус был выявлен системой мониторинга дикой природы в рамках программы «Единое здоровье». Инициатива минздрава направлена на изучение вероятности передачи болезней от животных к людям, пишет РИА Новости.

Генсек ООН назвал низким риск для общественности из-за хантавируса

Распространение информации о новом варианте в социальных сетях вызвало волну запросов на проверку данных в министерство цифровой экономики Таиланда, которое занимается в том числе борьбой с фейками.

В департаменте отметили, что, согласно предварительным исследованиям, по своим характеристикам новый коронавирус летучих мышей менее опасен, чем вызвавший пандемию штамм COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что хантавирус, вспышка которого произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, не является коронавирусом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вирусологТаиландВирус

Горячие новости

Все новости

партнеры