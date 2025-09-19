Россиянам не стоит бояться новых штаммов COVID-19, так как у них низкая летальность. Сама болезнь проходит не так тяжело, но в группе риска пожилые и хронические больные, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН.



Осенью россиянам грозят два штамма COVID-19, «Стратус» (XFG) и «Нимбус» (NB.1.8.1). Врачи предупредили, что главная их опасность — постковидный синдром: длительная слабость, проблемы с концентрацией, сердечно-сосудистые осложнения. Их слова передали «Известия». Профессор Аграновский не согласился с тем, насколько эти болезни являются опасными.

