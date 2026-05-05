В России предложили установить День победы над пандемией
В России следует установить 5 мая День победы над пандемией. Об этом ТАСС заявил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей РФ Эрик Праздников.
По его словам, это должна быть не формальная акция, а признание подвига врачей, «которые ценой собственной жизни выполняли свой долг» во время пандемии коронавируса.
«Подвиг погибших медиков показывает: здравоохранение нельзя рассматривать как сферу услуг. Это основа безопасности страны, где главная ценность - жизнь человека», - подчеркнул он.
Праздников добавил, что новый праздник в случае установления следует сделать «обязательным выходным, перейдя на непрерывные ежегодные каникулы с 1 по 10 мая».
Ранее президент РФ Владимир Путин учредил День военно-политических органов. Новая памятная дата будет отмечаться 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
